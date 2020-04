Covid-19 : La Côte d’Ivoire enregistre au 4 avril 245 personnes testées positives dont 25 guéries

ABIDJAN, 04 avril 2020 – 21H12 GMT [ALERTE INFO]- La Côte d’Ivoire a enregistré samedi, »245″ personnes testées positives à la maladie du covid-19 dont « 25 guéries et un décès », a indiqué le ministère de la Santé.

« Vingt-sept nouveaux cas d’infection à Covid-19 ont été enregistrés samedi portant à « 245 », le nombre total de personnes testées positives, a annoncé le ministère de la Santé.

Sur les 24 nouveaux malades, 25 sont à Abidjan dont la moitié dans les commune de Marcory et Cocody, (sud et nord), deux à l’intérieur du pays dans les villes de San-pédro, au Sud-Ouest et Touleupleu, à l’Ouest a précisé le ministère qui rappelle qu’Abidjan « demeure l’épicentre de la pandémie à Covid-19 avec 90% des cas confirmés ».

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie à coronavirus (Covid-19) a causé la mort de plus de 61.500 personnes dans le monde.

