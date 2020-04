Covid-19 : Roch Kaboré prend en charge « les factures d’eau et d’électricité de la tranche sociale »

OUAGADOUGOU, 02 avril 2020 -[ALERTE INFO]-Le président du Faso Roch Kaboré a annoncé jeudi soir une dizaine de mesures d’accompagnement de la population entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-19 dont « la prise en charge des factures d’eau et d’électricité de la tranche sociale d’avril à juin 2020 », dans une adresse à la nation.

S’inscrivant dans la logique de venir en aide aux populations qui éprouvent d’énorme difficultés en cette période de crise sanitaire, Roch Kaboré à annoncé des mesures d’accompagnement notamment.

Au titre des mesures sociales d’accompagnement, pour les mois d’avril à Juin 2020 :

1) La prise en charge des factures d’eau de la tranche sociale, et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines ;

2) La prise en charge des factures d’électricité pour les couches sociales utilisant des branchements de 3 ampères monophasés ;

3) Le rabattement des factures d’électricité de 50% pour les couches sociales utilisant des branchements de 5 et 10 ampères monophasés ;

4) L’annulation des pénalités sur les factures de la SONABEL et de l’ONEA ;

5) La réduction de 50% du coût des kits solaires dans le cadre du projet Solar Home System pour les ménages vulnérables ;

6) La réactivation des boutiques témoins de la SONAGESS ;

7) La sécurisation des stocks de produits de grande consommation, en concertation avec les acteurs de la chaine d’approvisionnement et le contrôle économique renforcé des prix sur le territoire national.

Au titre des marchés et Yaars fermés, pour la période d’avril à juin 2020 :

1) La suspension des loyers ;

2) La suspension des droits de place ;

3) La prise en charge des factures d’eau et d’électricité ;

4) La prise en charge des frais de gardiennage ;

5) Le don de vivres aux personnes vulnérables des marchés et Yaars fermés à travers leurs faîtières ;

6) La gratuité du stationnement pour les taxis.

Depuis l’annonce des premiers cas du Covid-19 au Burkina Faso, le 9 mars, les autorités ont multiplié les mesures restrictives visant à briser la chaîne de contamination, notamment, un couvre-feu, la fermeture des écoles, de certains marchés, bars et restaurants. La fermeture également des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires, la limitation des trafics interurbains, la mise en quarantaine des villes touchées par la maladie.

Du début de la maladie, le 9 mars au 1er avril, le Burkina Faso enregistre cinquante guérisons du Covid-19 et « six nouveaux cas confirmés », cumulant à 288 le nombre de malades et 16 décès, avait annoncé la Cellule de riposte contre la pandémie, un peu plus tôt dans la journée.

DNG