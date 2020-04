105 morts enregistrés par les pompiers en mars 2020

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – Le mois de mars 2020 s’est achevé avec 2468 interventions des pompiers en Côte d’Ivoire qui ont pris en charge 2824 victimes et enregistré 105 décès.

L’information a été donnée vendredi par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires ( GSPM) dans une note-bilan de leurs activités durant le mois de mars 2020 dans le pays.

« Globalement 2468 interventions ont été faites, 2824 victimes ont été prises en charge et 105 décès enregistrés… Les principales causes des interventions sont les accidents de la circulation qui constituent à eux seuls 49,35% des sorties, suivis des transports de malades avec 14,30% et des feux avec environ 9,12%», ont résumé les «soldats du feu» dans cette note.

Par ailleurs, le GSPM a fait remarquer que comparativement au mois de mars 2019 où 1916 interventions ont été faites, une augmentation de 22,37% a été constatée cette année.

Le mois de février 2020 s’est achevé en Côte d’Ivoire avec 2122 interventions du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) au cours desquelles 2640 victimes ont été prises en charges et 93 décès ont été enregistrés. En 2019, les accidents de la circulation ont fait 24 907 victimes dont 537 morts en Côte d’Ivoire.

