Les femmes ivoiriennes invitées à être des «actrices de changement» face au Covid-19

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Euphrasie Kouassi Yao, conseillère spéciale du président de la République de Côte d’Ivoire, en charge du Genre, appelle l’ensemble des femmes, notamment celles du Compendium des compétences féminines et les femmes leaders, à être des « actrices de changement » dans la lutte contre le Covid-19, dans une déclaration.

« Chère sœurs, face donc au Covid-19, nous ne devons pas être considérées comme des victimes mais plutôt comme des actrices de changement positif en mettant en pratique le triple rôle que nous jouons dans la société à savoir le rôle reproductif, productif et communautaire », déclare Mme Euphrasie Kouassi Yao.

Pour Mme Euphrasie Yao, coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire, il s’agit d’ « attirer l’attention des femmes à plus de responsabilité dans la gestion de cette crise sanitaire que nous vivons en ce moment ».

Elle a appelé la gent féminine à la discipline et au respect strict des règles d’hygiènes, tout en encourageant fortement « les femmes du Compendium et les femmes leaders à être de véritables actrices de changement en inventant des méthodes ingénieuses dans leur communauté et au sein de leur famille respective pour stopper le virus, en se soumettant aux mesures d’hygiène sanitaires prescrites ».

Selon Mme Euphrasie Yao, la prise de conscience du triple rôle de la femme dans la société peut freiner la propagation de la pandémie avec efficacité. C’est pourquoi elle a appelé les femmes de Côte d’Ivoire à sensibiliser les personnes autour d’elles sur la gravité de la situation.

« Respectez et faites respecter les règles d’hygiène ainsi que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence par le président de la République dans vos communes, communautés afin de vous protéger et protéger vos familles », a-t-elle lancé.

La coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire, a également invité toutes les forces vives, les partenaires techniques et financiers, associations de jeunes à mutualiser les efforts pour vaincre cette pandémie.

Face à cette situation gravidisme endeuillant des familles et ruinant les économies mondiale, le président Alassane Ouattara, a décrété l’état d’urgence et mis en place des mesures drastiques afin de freiner la propagation du virus sur le territoire ivoirien.

Des statistiques chinoises, a-t-elle souligné, indiquent que « plus de 90% des soignants de la province de Hubei (région la plus touchée par le Covid-19 en Chine) sont des femmes. » Et selon l’enquête menée par Claire Wenham, Julia Smith et Rose Mary Morgan, trois chercheurs du groupe de travail international Genre, les femmes constituent la majorité des travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux. Elles représentent environ 70% dans 104 pays analysés par l’OMS.

Des travaux menés par l’équipe du Dr Van Doremahen, le virus Covid-19 a des durées de vie en fonction du réceptacle, quatre heures pour les surfaces en cuivre, 24h sur du papier carton, 2 à 3 jours sur les plastiques et aciers inoxydables. Mais, la contamination principale demeure le contact humain.

Le monde entier traverse une grave crise sanitaire sans pareille provoquée par la maladie à Coronavirus touchant aujourd’hui plus 803 650 personnes dont plus de 423 290 décès dans le monde selon l’organisation mondiale de la Santé.

Le nombre de cas confirmés au Coronavirus en Côte d’Ivoire a grimpé mercredi à 190 dont neuf cas guéris et un décès, selon un bilan du ministère de la Santé et de l’hygiène publique, faisant état de 11 nouveaux cas de contamination dans le pays.

