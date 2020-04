Le gouvernement « gagnerait à discuter avec la CIE et SODECI pour la gratuité des factures » (Séraphin Prao)

Abidjan, 02 avril 2020 – 16H39 GMT [ALERTE INFO]- Le gouvernement ivoirien « gagnerait à discuter avec » la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et la Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (SODECI) « pour la gratuité des factures des mois d’avril et de mai » de tous les abonnés pour « soulager les ménages », a estimé le Pr. Séraphin Prao, enseignant-chercheur des facultés des sciences économiques.

« Le gouvernement gagnerait à discuter avec la CIE et la SODECI pour la gratuité des factures de toute la population, pour les mois d’avril et de mai. Ce serait un grand coup de pouce aux ménages », a dit M. Prao, à ALERTE INFO.

Selon le professeur Prao, « cela est possible, car pendant la crise de 2002 à 2009, dans les » zones occupées par l’ex-rébellion, « les populations ne payaient pas les factures pour autant, ces deux grands sociétés n’ont pas fait faillite ».

Mardi, le gouvernement a décidé de « décaler, pour l’ensemble des abonnés, les dates limites de paiement des factures d’électricité et d’eau, d’avril à juillet, et de mai à août pour soulager les populations ».

Il a aussi annoncé la « en charge des factures d’électricité et d’eau, devant être payées en avril et en mai » pour « les abonnés au tarif social d’électricité et les ménages facturés dans la tranche sociale pour l’eau », dans un contexte de ralentissement des activités économiques, en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus.

EFI