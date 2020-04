Covid-19 : Orange apporte une aide exceptionnelle de 8 millions d’euros en Europe, Afrique et Moyen Orient

Paris, France, 1 avril 2020/ — Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, Orange (www.Orange.com) a doté la Fondation Orange d’un fonds exceptionnel de 3 millions d’euros. Cette somme est destinée à soutenir des actions de prévention, de protection ou de soins, et à fournir du matériel de première nécessité dans tous les pays où le Groupe est présent. La décision de débloquer ce fonds a été prise par le Comité exécutif d’Orange et s’ajoute aux 5 millions d’euros de contributions déjà engagés par les Fondations Orange et les filiales du Groupe dans les pays de la zone Afrique Moyen Orient et Europe.

En Afrique, chacun de nos pays va recevoir des kits de protection (masques, gel, gants, lunettes, combinaisons,…), ainsi qu’un budget pour acheter du matériel médical et pour aider les ONG et les autorités sanitaires locales à mener des actions d’urgence. Un budget de 2,5 millions sera ainsi alloué pour l’Afrique, qui s’ajoute à plus de 3 millions déjà engagés par les pays.

En France, le Groupe Orange va renforcer son soutien aux soignants, aux patients et à la recherche par un don de 500 000 € à la Fondation Hôpitaux de France. Cette somme vient s’ajouter aux 150 000 € déjà annoncés, et répartis à parts égales entre l’AP-HP, la Croix Rouge et la Fondation Hôpitaux de France.

En Europe, ce sont 200 000 € qui vont permettre de mener des actions d’urgence via les Fondations des pays qui ont par ailleurs déjà engagé plus d’1 million d’euros.

La Fondation Orange va également soutenir, avec ses FabLabs Solidaires [1], une initiative de fabrication de visières de protection réutilisables via des outils numériques pour le personnel soignant des hôpitaux. Cette initiative a été lancée initialement par les six FabLabs Solidaires en Tunisie en partenariat avec le Ministère de la Santé afin de répondre à la forte demande des services de santé nationaux, et est actuellement en cours de déploiement dans d’autres pays.

Une aide financière exceptionnelle va permettre aux 40 FabLabs engagés d’acheter la matière première pour produire 20 000 visières homologuées. La production a commencé en France et en Tunisie et les visières sont distribuées dans les structures hospitalières de proximité.

C’est l’ensemble du Groupe Orange présent dans 27 pays qui se mobilise pour faire face à cette crise sanitaire.

[1] Les FabLabs (laboratoires de fabrication), ils permettent de former des jeunes aux outils numériques afin de développer leurs compétences, améliorer leur employabilité et éveiller en eux une vocation pour les métiers digitaux.

Distribué par APO Group pour Orange.