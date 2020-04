Covid-19 : Le nombre de guéris atteint la cinquantaine au 2 avril

OUAGADOUGOU, 02 avril 2020 – [ALERTE INFO]- La Cellule de riposte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso a indiqué jeudi à Ouagadougou que le pays a enregistré sa cinquantième guérison et « six nouveaux cas confirmés » de Covid-19, cumulant à 288 le nombre de malades au « 1er avril », dans une note.

La situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso à la date du 1er avril 2020 se présente comme suit :

« 50 échantillons analysés dont 43 cas suspects et sept contrôles ;

six nouveaux cas confirmés soit cinq à Ouagadougou et un à Bobo-Dioulasso;

quatre nouvelles guérisons, portant à 50, le total des guérisons.

Ainsi depuis le 9 mars 2020, 288 cas ont été confirmés dont 96 femmes et 192 hommes », peut-on lire dans la note.

Le 20 mars, onze jours après l’apparition du Covid-19 au Burkina, le pays avait enregistré ses quatre premiers cas de guérisons dont le couple Mamadou Karambiri, foyer initial de contamination.

Depuis l’annonce des premiers cas de contamination au Burkina Faso, les autorités ont multiplié les mesures restrictives visant à briser la chaîne de contamination du Covid-19, notamment, un couvre-feu de 19 H 00 à 5 H 00 (GMT et locale), la fermeture des écoles, bars et restaurants. La fermeture également des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires, la suspension des trafics interurbains.

La maladie à coronavirus (Covid-19), apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine et déclarée « pandémie » par l’OMS il y a trois semaines, a causé la mort de plus de 47.000 personnes dans le monde.

JLI