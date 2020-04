Covid-19 : Le nombre de cas confirmés passe à 194 dont 15 guéris au 02 avril

ABIDJAN, 02 avril 2020 – 20H11 GMT [ALERTE INFO]- Quatre nouveaux malades ont été testés positif au Covid-19, portant le bilan à 194 cas confirmés en Côte d’Ivoire dont 15 guéris et 01 décès au 02 avril, a annoncé le ministre ivoirien de la Santé Aka Aouélé.

« Quatre nouveaux cas d’infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 81 échantillons prélevés, portant a 194 le nombre de cas confirmes », a indiqué M. Aouélé.

Le ministre a aussi relevé six nouveaux guéris de la maladie à coronavirus, portant le total à 15.

Il a déploré la présence dans des villes de l’intérieur de « certaines personnes » qui figuraient parmi celles rentrées en Côte d’Ivoire avant l’interdiction des vols et qui « s’étaient engagées à s’auto-confiner à Abidjan ».

« Deux d’entre elles localisées à Korogho (Nord) et Duékoué (Ouest) ont été retrouvées et acheminées à Abidjan pour des tests médicaux », a fait-il fait savoir.

Le ministère de la Santé a assuré assure « qu’il dispose de moyens efficaces de recherche pour localiser toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures relatives à l’auto-confinement et l’interdiction des déplacements non autorisées entre Abidjan et l’intérieur du pays ».

EFI