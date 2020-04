Covid-19 : Le ministère de l’Education nationale organise des cours numériques et télévisuelles « gratuits »

Abidjan, 02 avril 2020 -[ALERTE INFO]- « Pour assurer la continuité de l’école, le ministère de l’éducation nationale informe les parents d’élèves et la communauté éducative qu’il organise des cours à distance au bénéfices des élèves en classe d’examen (CM2, troisième et terminale), gratuitement accessibles en ligne, par le service des messages (SMS), à la télévision et à la radio à partir du 31mars », indique une note.

Les sites pour accéder à ces cours en ligne sont www.ecole-ci.online, www.ecoleweb.mysone.com et la page Facebook EDUC TV (www.facebook.com/EducationTele).

Les élèves désireux de les recevoir par SMS sont priés d’envoyer edu au 98051, indique la note.

Les horaires de cours sur la première chaîne de la télévision nationale (RTI 1) sont de 15 H 30 minutes à 16 H 00 (heure locale GMT), tandis que la seconde (RTI 2), ouvrira une lucarne de 2 H 00 soit de 09 H 00 à 11 H 00.

Les élèves pourront également les suivre sur les antennes des radios nationales, soit de 15 H 00 à 16 H 00 sur Fréquence 2 et de 08 H 00 à 08 H 30 minutes via Radio Côte d’Ivoire.

Le 23 mars, le président ivoirien Alassane Ouattara, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national mettant en place des mesures restrictives dont la fermeture des établissement d’enseignement préscolaires, scolaires et universitaires, pour limiter la propagation du Covid-19.

Au 1er avril, la Côte d’Ivoire a enregistré « 11 nouveaux cas » de malades testés positifs au Covid-19, portant à 190, le nombre de cas confirmés dont neuf guéris et un décès.

Selon une étude prospective du gouvernement, le covid-19 pourrait atteindre en Côte d’Ivoire « un pic épidémique estimé à 8.000 cas » en avril, sur la base de l' »hypothèse d’une incidence cumulée attendue de 30 cas pour 100.000 habitants ».

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie à coronavirus (Covid-19), a touché 823.626 personnes à ce jour dans le monde et causé la mort de 40.598 autres.

