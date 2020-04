Plus d’ »une tonne de cannabis saisi par la police des stupéfiants

Abidjan, 01 avril 2020 -[ALERTE INFO]- La police des stupéfiants et des drogues ivoirienne a annoncé, la saisie d’ »une tonne cinq kilogrammes (kg) de cannabis, d’une valeur de plus de 40 millions de FCFA » de mardi à mercredi nuit, à Abobo (nord d’Abidjan) et Grand-Bassam (41,4 kilomètres de la capitale), suite à information.

« Ce mercredi 1er avril 2020, la brigade spéciale de la police des stupéfiants et des drogues a saisi un total de 1.005 kg de cannabis, soit une tonne cinq, pour une valeur de 40.200.000 de FCFA au quartier BC d’Abobo ainsi que dans une cour commune (dans le secteur) de Odoss à Grand-Bassam », précise une note.

Selon elle, « mardi de 22 H 30 minutes (GMT et locale) à 23 H, au quartier BC de la commune d’Abobo, trois sacs contenant chacun 70 blocs de cannabis ont découvert » par les agents la brigade spéciale.

« Onze gros sacs contenant entre 70 et 75 blocs de cannabis ont été découvert » dans une cour commune du secteur de Odoss, à Grand-Bassam, après une « fouille minutieuse », la note précise

Elle mentionne que « la drogue saisie appartient au nommé Amadou Saman, 30 ans, de nationalité burkinabé domicilié à Samo, à quelques dizaines de kilomètres de Grand-Bassam, selon les dirs de son père, Ouango Saman, 78 ans.

Propriétaire de cette cour, ce dernier est chauffeur de profession.

Dans la nuit du lundi au mardi, dans cette même commune de Grand-Bassam, la direction de la police nationale a annoncé avoir saisi 452 plaquettes de cannabis (452 kg), au bord de la plage de Mondoukou.

