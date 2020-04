Lutte contre le Covid-19 : Soro invite Ouattara a « créer les conditions d’un dialogue national »

Abidjan, 31 mars 2020 -[ALERTE INFO]- L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a invité mardi à Paris le chef de l’Etat Alassane Ouattara à « créer les conditions d’un dialogue national » dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (covid-19), dans une adresse.

« J’en appelle à la responsabilité du chef de l’Etat face au danger qui menace notre pays. Je lui demande de créer justement les conditions d’un dialogue national » car « la solution réside dans l’union sacrée de toutes les forces vives de la nation », a affirmé M. Soro, souhaitant « que la gestion de la crise se fasse dans la transparence et non dans l’à peu près, (…) dans la conjugaison en somme des efforts de tous ».

Selon lui, « cette crise est trop grave et sérieuse pour être l’affaire du seul gouvernement », dans la mesure où « les bouleversements multiformes » qu’elle provoque « nécessitent des concertations à tous les niveaux et l’engagement de chacun ».

Guillaume Soro a dans cette optique appelé à un « pacte national contre le covid-19 », souhaitant que « le président appelle autour de lui les anciens chefs d’Etats et anciens présidents d’institution, les leaders politiques, experts et chercheurs de la santé, les experts du monde de la finance, les responsables des confédérations syndicales et les acteurs sociaux comme cela se fait ailleurs ».

« La Côte d’Ivoire vous regarde M. le président de la République et l’histoire sera, je vous le dis, impitoyable envers ceux qui n’auront pas su ranger leurs ambitions intéressées et leurs intérêts personnels pour privilégier l’intérêt collectif et général ».

Du 11 au 31 mars, la Côte d’Ivoire a enregistré 179 cas de maladie à coronavirus (covid-19) dont sept guéris et un décès.

Selon une étude prospective du gouvernement ivoirien, le covid-19 pourrait atteindre en Côte d’Ivoire « un pic épidémique estimé à 8.000 cas » en avril, sur la base de l' »hypothèse d’une incidence cumulée attendue de 30 cas pour 100.000 habitants ».

Apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le covid-19 a causé la mort de plus 35.000 personnes dans le monde, dont plus de 11.000 en Italie et plus de 7.000 en Espagne.

