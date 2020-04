Electricité: « Pour les abonnés au tarif social ayant réglé la facture de mars, un avoir équivalent leur sera octroyé » (ministre)

Abidjan, 01 avril 2020 -[ALERTE INFO]- En Côte d’Ivoire, les abonnés au tarif social d’électricité ayant réglé la facture de mars, bénéficieront d’ »un avoir équivalent » au montant payé sur la prochaine facture, dans le cadre des mesures sociales en faveur des couches défavorisées, a indiqué le ministre ivoirien du Pétrole et de l’énergie Abdourahmane Cissé.

« Pour les ménages abonnés au tarif social ayant déjà réglé la facture de mars, un avoir équivalent au montant de ladite facture leur sera octroyé sur leur prochaine facture », a fait savoir M. Cissé, face à la presse.

« Pour les abonnés en mode prépaiement, la prise en charge de l’Etat leur sera octroyé dès la semaine prochaine, sous la forme d’un crédit d’énergie gratuit », a-t-il ajouté.

Mardi, Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé la prise « en charge des factures d’électricité et d’eau, devant être payées en avril et en mai » pour « les abonnés au tarif social d’électricité et les ménages facturés dans la tranche sociale pour l’eau », dans un contexte de ralentissement des activités économiques, en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus.

Cette mesure concerne 40 % des abonnés, plus d’un million de ménages.

Le gouvernement a aussi décidé de « décaler, pour l’ensemble des abonnés, les dates limites de paiement des factures d’électricité et d’eau, d’avril à juillet 2020, et de mai à août 2020 pour soulager les populations ».

Abdourahmane Cissé a assuré qu’il n’y aura « aucune pénalité » sur les factures ni « suspension pour impayé » pendant cette période.

Edwige FIENDE