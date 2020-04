Covid-19 : Soro suggère à Ouattara et ses ministres de « renoncer à un mois de salaire » par « solidarité »

Abidjan, 31 mars 2020 – [ALERTE INFO]-L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, a suggéré mardi à Paris au chef de l’Etat Alassane Ouattara et ses ministres de « renoncer à un mois de salaire » au profit d’un « fonds national de solidarité pour les victimes du covid-19 » en Côte d’Ivoire, dans une vidéo sur la toile.

« Je propose au président de la République et aux ministres, en signe d’exemplarité, de renoncer à un mois de salaire en solidarité avec les ménages frappés par les mesures (édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie), au profit d’un fonds national de solidarité pour les victimes du covid-19 », a dit M. Soro, assurant que « bien qu’en exil », il « y consent » lui-même.

Le montant de ce fonds « pourra être déterminé en accord avec le Parlement », avec pour objectif de « dégager une enveloppe significative pour apporter un secours en vivres et en produits de premières nécessités aux ménages les plus démunis », a-t-il expliqué, souhaitant que cet argent soit « placé sous la supervision d’un organisme indépendant regroupant les représentants du Parlement, de l’inspection générale d’Etat, des forces politiques, religieuses et sociales ».

En ce qui concerne les ressources supplémentaires nécessaires pour alimenter le fonds, le leader du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) a recommandé des « ponctions opérées sur le budget de fonctionnement des institutions de la République et des ministères, exceptés ceux de la santé de la défense et de la sécurité ».

Du 11 au 31 mars, la Côte d’Ivoire a enregistré 179 cas de maladie à coronavirus (covid-19) dont sept guéris et un décès.

Selon une étude prospective du gouvernement ivoirien, le covid-19 pourrait atteindre « un pic épidémique estimé à 8.000 cas » en avril, sur la base de l' »hypothèse d’une incidence cumulée attendue de 30 cas pour 100.000 habitants ».

Apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le covid-19 a causé la mort de plus 35.000 personnes dans le monde, dont plus de 11.000 en Italie et plus de 7.000 en Espagne.

