Covid-19 : La direction du Trésor annonce la « prorogation au 30 juin du délai d’enrôlement à la CMU »

Abidjan, 01 avril 2020 -[ALERTE INFO]- La direction générale du Trésor ivoirien a annoncé, dans une note datée de mardi à Abidjan, dont nous avons reçu copie mercredi, « la prorogation au 30 juin 2020 du délai d’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU) initialement fixée au 31 mars tenant (ainsi) compte » de la pandémie du Covid-19 en Côte d’Ivoire qui « perturbe le bon déroulement de cette opération.

« Il a été décidé de la prorogation au 30 juin 2020, du délai d’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU) initialement fixée au 31 mars 2020, pour les personnes non enrôlées, en tenant compte du contexte actuel qui perturbe le bon déroulement des opérations d’enrôlement « , selon une note signée du directeur général adjoint, Bafetegué Sanogo.

La direction générale du Trésor précise que « passer ce délai, l’assurance complémentaire de tout assuré qui ne posséderait pas un numéro d’immatriculation ou une fiche d’enrôlement à la CMU devra être suspendue ».

Elle a donc invité les compagnies d’assurance à « sensibiliser » leurs assurés au « respect scrupuleux » de cette mesure.

Du 11 au 31 mars, la Côte d’Ivoire a enregistré 179 cas de maladie à coronavirus (covid-19) dont sept guéris et un décès.

Selon une étude prospective du gouvernement ivoirien, le covid-19 pourrait atteindre en Côte d’Ivoire « un pic épidémique estimé à 8.000 cas » en avril, sur la base de l' »hypothèse d’une incidence cumulée attendue de 30 cas pour 100.000 habitants ».

Pour faire face à la pandémie du Covid-19, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré le 23 mars, l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national et annoncé huit mesures additionnelles dont l’instauration d’un couvre-feu de 21 h à 5 H00 (GMT et locale) et le « confinement progressif des populations par aire géographique ».

Apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le covid-19 a causé la mort de plus 35.000 personnes dans le monde, dont plus de 11.000 en Italie et plus de 7.000 en Espagne.

DAB