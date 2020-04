Covid 19 : Gon annonce « un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1.700 milliards FCFA »

Abidjan, 31 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a annoncé mardi, « un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1.700 milliards FCFA » pour « atténuer l’impact de la pandémie du Covid 19 sur les populations et acteurs des secteurs formels et informels », dans une déclaration.

Le « plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1.700 milliards FCFA, soit environ 5% du PIB, permettra d’atténuer l’impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels », a indiqué M. Gon, dans son discours diffusé à la RTI, la télévision nationale.

Ce plan, qui vise aussi à « préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie, se décline en trois axes » dont des mesures de soutien aux entreprises et d’appui à l’économie.

Le Premier ministre a annoncé la suspension des contrôles fiscaux pour trois mois, le report de trois mois des taxes pour petits commerçants et artisans, un fonds de 250 milliards FCFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards

La mise en place d’un fonds spécifique d’appui de 100 milliards FCFA pour les entreprises du secteur informel touchées par la crise, le soutien aux principales filières de l’économie, l’anacarde, le coton, le palmier à huile, le cacao, le café pour un montant de 250 milliards FCFA, figurent au nombre des mesures du gouvernement.

Amadou Gon Coulibaly a expliqué que la « croissance économique estimée à 7,2% pour 2020 serait réduite de moitié », soit « 3,6% dans l’hypothèse d’une maitrise de la pandémie a fin juin ».

Au 31 mars, la Côte d’Ivoire enregistre 179 cas confirmés de la maladie à coronavirus dont sept guéris et un décès.

Selon une étude prospective du gouvernement ivoirien, le covid-19 pourrait atteindre en Côte d’Ivoire « un pic épidémique estimé à 8.000 cas » en avril, sur la base de l' »hypothèse d’une incidence cumulée attendue de 30 cas pour 100.000 habitants ».

EFI