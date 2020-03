Deux journalistes condamnés chacun à verser 2,5 millions Fcfa pour « divulgation de fausses nouvelles »

ABIDJAN, 31 mars 2020 – 19H19 GMT [ALERTE INFO]- Paul Koffi, directeur de publication du quotidien ivoirien le Nouveau Réveil, proche du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) et Vamara Coulibaly, directeur des quotidiens indépendants Soir Info et l’Inter ont été condamnés mardi à verser chacun 2,5 millions de Fcfa pour « divulgation de fausses nouvelles ».

Ils avaient été convoqués mardi dans la matinée à la section de recherches de la gendarmerie pour « enquête judiciaire » et déférés ensuite devant le parquet d’Abidjan pour y être jugés, suite à la publication d’un communiqué des avocats de l’ex-ministre et proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale Alain Lobognon, incarcéré à la prison d’Agboville (Sud).

Les deux journalistes ont été reconnus coupables de diffusion « de fausses nouvelles » et condamnés chacun à une amende de 2,5 milions FCFA.

Le juge a estimé que le fait qu’ils aient eu la confirmation de l’authenticité de la déclaration relative à l’état de santé de M. Lobognon, ne suffisait pas pour diffuser la note.

En réponse, ces journalistes ont expliqué qu’ils ne pouvaient mettre en doute un communiqué signé du collectif des avocats d’Alain Lobognon.

L’organisation non-gouvernementale Reporters sans frontières (RSF) a qualifié cette condamnation « de grotesque » sur son compte Twitter.

Pour RSF, cette condamnation de MM. Koffi et Coulibaly et « les récentes sanctions visant les journalistes portent sérieusement atteinte à la liberté de la presse en Côte d’Ivoire », évoquant « un signal inquiétant à l’heure du Covid 19 et de la présidentielle » d’octobre.

Le 03 mars, Yacouba Gbané, directeur de publication du quotidien ivoirien le Temps et Barthélemy Tehin, journaliste de ce journal proche du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), ont été condamnés chacun à verser cinq millions de FCFA pour « atteinte à l’honorabilité de membres du gouvernement ».

EFI