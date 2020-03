Abidjan : suspension des activités des taxis intercommunaux et pinasses « non homologués » au Plateau

Abidjan, 30 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le maire du Plateau (Centre des affaires d’Abidjan) a annoncé lundi la suspension à partir de mercredi des activités des taxis intercommunaux communément appelés Woro-woro et pinasses « non homologués » dans sa commune, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19).

« Il est suspendu à compter du mercredi et jusqu’à nouvel ordre dans la commune du plateau, l’activité de transport public de personnes par les véhicules de transport intercommunaux non autorisés (woro-woro), les véhicules de transport privé d’entreprise non déclarés, les pinasses non homologuées », indique un arrêté municipal signé de M. Ehouo.

La suspension de l’activité de ces véhicules de transport « emporte la fermeture des gares, arrêts et suspension de cette activité de transport public de personnes dans la commune », précise la note.

Jacques Ehouo a prévenu que « tout contrevenant à l’arrêté verra son véhicule ou sa pinasse mis en fourrière sans préjudice du paiement des contraventions de police » fixées à « 250.000 FCFA pour les pinasses ».

EFI