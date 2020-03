Les producteurs de cacao de Côte d’Ivoire reçoivent des mises à jour essentielles sur la santé et la sécurité liées au COVID-19 via l’outil d’agriculture numérique de Cargill

Abidjan, Côte d’Ivoire, 30 mars 2020/ — À compter du 1er avril, les producteurs de cacao de Côte d’Ivoire recevront des informations via l’outil agricole numérique de Cargill (https://www.Cargill.com), qui contribuera à amplifier les mesures gouvernementales en matière de sécurité et d’assainissement afin de lutter de manière proactive contre la propagation du coronavirus (COVID-19). Les planteurs et leurs communautés sont au cœur de l’industrie, et cette technologie est un moyen de les aider à rester en sécurité dans une crise sans précédent.

Yves Koné, Directeur Général du Conseil Café-Cacao a indiqué: »Nous travaillons avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour mettre en place des mesures privilégiant la santé et la sécurité des producteurs de cacao et des membres de leur communauté. Nous nous félicitons de l’utilisation par Cargill de sa technologie de traçabilité pour fournir des moyens supplémentaires d’apporter aux planteurs des informations gouvernementales essentielles sur les meilleures pratiques d’hygiène pour contenir la propagation du COVID-19. »

FarmForce, l’application mobile innovante de Cargill, utilisée pour la cartographie GPS polygonale des plantations, le système de gestion des coopératives (SGC) et de traçabilité, sera déployée pour atteindre plus de 1 200 responsables de coopératives et amener les planteurs à sensibiliser la population locale au COVID-19, à sensibiliser aux pratiques d’hygiène et sanitaires et à véhiculer le message aux planteurs et aux communautés locales. Grâce à cette application, Cargill amplifiera les mesures gouvernementales et les conseils des institutions nationales de santé nécessaires pour freiner la propagation du virus.

Lionel Soulard, Directeur Général de Cargill, Afrique de l’Ouest, a indiqué: « Les coopératives agricoles et les planteurs sont des relais essentiels pour nous aider à atteindre les producteurs de cacao dans les zones rurales. Ils agissent comme des ambassadeurs pour informer les planteurs sur les meilleures pratiques pour assurer leur sécurité et celle des membres de leurs communautés pendant la pandémie de COVID-19. »

L’application agricole numérique a été co-développée avec FarmForce et déployée en 2017 pour soutenir la collecte de données sur la cartographie des plantations de cacao et la traçabilité des fèves, un élément clé des objectifs de Cargill Cocoa & Chocolate pour accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement du cacao et la confiance des consommateurs. L’utilisation de l’application à cette fin ouvre la voie à de nouvelles opportunités au-delà de ses paramètres existants.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du partenariat avec FarmForce et de leur collaboration pour trouver rapidement et efficacement des solutions dans l’optique d’augmenter la fonctionnalité de cet outil essentiel. Nous continuerons à soutenir les gouvernements locaux pour contribuer à la sécurité des producteurs de cacao pendant cette période sans précédent », a ajouté M. Soulard.

Ceci n’est qu’un exemple, de la façon dont Cargill travaille avec les organisations à but non lucratif et les ONG partenaires dans le monde entier, pour aider à répondre à l’insécurité alimentaire et aux besoins médicaux d’urgence de ceux qui sont vulnérables pendant cette pandémie. Cargill a contribué à hauteur de près de 5 millions de dollars pour soutenir immédiatement les communautés dans lesquelles nos employés vivent et travaillent. En plus des dons monétaires, nous collaborons avec des organisations à but non lucratif du monde entier pour fournir de la nourriture, des ingrédients et d’autres produits de grande nécessité pour répondre aux besoins des communautés locales. La réponse globale et régionale au COVID-19 de Cargill est conforme à notre objectif de nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable.

