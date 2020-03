Covid-19 : Un sixième membre du gouvernement testé positif

OUAGADOUGOU, 29 mars 2020 – 11H40 GMT [ALERTE INFO]- Le ministre burkinabè des Transports, Vincent Dabilgou a annoncé dimanche à Ouagadougou qu’il a été « testé positif au Covid-19 », portant à six le nombre des membres du gouvernement testés positifs, sur sa page Facebook.

« Je voudrais informer l’opinion publique nationale, qu’au cours de ma période de confinement et après avoir observé quelques symptômes, j’ai été testé positif au COVID-19 », a indiqué le ministre Dabilgou.

« J’invite également tous ceux qui ont été en contact avec moi lors des entretiens ou des réunions, de bien vouloir observer la mesure de prévention de confinement de deux semaines », a-t-il ajouté.

Avant lui, le ministre de l’Education nationale, Stanislas Ouaro, le ministre de l’Administration territoriale, Siméon Sawadogo, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, le ministre du Commerce, Harouna Kaboré et le ministre des Mines, Oumarou Idani ont également annoncé avoir été testés positifs au coronavirus.

Au 28 mars, le Burkina compte plus de 200 cas confirmés du Covid-19 et onze décès.

Survenue fin décembre 2019 à Wuhan, en Chine, la pneumonie à Coronavirus (Covid-19), qui est passée du stade d’épidémie à celui de « pandémie » le 11 mars, a touché plus de 500.000 personnes et causé la mort de plus 31.000 dans le monde.

JLI