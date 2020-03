Covid-19 : Plus de 200 cas confirmés et 11 décès

OUAGADOUGOU, 28 mars 2020 – 17H43 GMT [ALERTE INFO]- La cellule de riposte à la pandémie du Covid-19 au Burkina a annoncé samedi à Ouagadougou « 27 nouveaux cas confirmés » portant à 207 le nombre de malades, « 11 décès et 21 guérisons », dans une note.

« A la date du 27 mars, la situation de la maladie à coronavirus au Burkina se présente comme suit: 27 nouveaux cas, soit 22 à Ouagadougou, trois à Bobo-Dioulasso, un à Banfora et un à Boromo, deux nouveaux décès portant à 11 le nombre de décès et neuf guérisons portant à 21 le nombre de guérisons », explique la note.

Ainsi, depuis le 9 mars, début de la pandémie au Burkina, 207 cas ont été confirmés soit « 141 hommes et 66 femmes », selon cette note.

« Deux nouveaux décès pour un total de 11 ont éte enregistrés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso », respectivement capitale politique et capitale économique et par ailleurs les deux villes les plus touchées, poursuit la note.

Mercredi, le gouvernement burkinabè avait déclaré « l’état d’alerte sanitaire » et décidé de »la mise en quarantaine pour deux semaines à partir de vendredi à 5h 00 (GMT et locale) de toutes les villes ayant des cas positifs ».

Apparue fin décembre 2019 à Wuhan, en Chine, la pneumonie à Coronavirus (Covid-19), qui est passée du stade d’épidémie à celui de « pandémie » le 11 mars, a touché plus de 4.000 personnes et causé la mort de plus de 100 autres en Afrique et le Burkina est la 6e pays le plus touché après l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie.

JLI