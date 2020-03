Covid-19 : Les demandes de création d’entreprises uniquement par email désormais (guichet unique)

ABIDJAN, 27 mars 2020 – 17H41 GMT [ALERTE INFO]- Le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), coordonnateur de l’ensemble des actions gouvernementales de développement du secteur privé, a annoncé vendredi à Abidjan que « les demandes de création d’entreprises sont faites uniquement (désormais) par mail aux adresses électroniques notamment rdv.constitution@cepici.ci, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

« Le CEPICI porte à la connaissance du public et des usagers du Guichet unique que les demandes de création d’entreprises sont faites uniquement sur rendez-vous, pris par mail et devront contenir le nom et prénom du requérant, les contacts téléphoniques et la dénomination sociale de l’entreprise à créer, aux adresses électroniques rdv.constitution@cepici.ci et rdv.constitution@gamail.com », indique une note signée du ministre de la promotion de l’investissement privé, Emmanuel Essis Esmel.

Le CEPICI qui précise qu’il « reçoit au maximum quatre dossiers par jour », assure au requérant qu’un « mail de réponse contenant la date et l’heure du rendez-vous (lui) sera transmis (et l’invite) à en solliciter un autre en cas de rejet du dossier ».

Le ministre de la promotion de l’investissement privé a conclut en exhortant « tous les clients » du guichet unique de Côte d’Ivoire à la « responsabilité et au strict respect » des mesures de santé publique, en application des mesures arrêtées par le gouvernement.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a déclaré lundi l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national, afin de renforcer les dispositions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (covid-19).

A la date du 26 mars, 16 cas confirmés de maladie à coronavirus ont été enregistrés en Côte d’Ivoire, portant le nombre de contaminés à 96, dont trois guéris.

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a touché à la date du 25 mars plus de 430.000 personnes et causé la mort de plus 19.600 autres dans le monde.

DAB