Covid-19: Le VITIB héberge deux entreprises pharmaceutiques « capable de produire la Chloroquine » (officiel)

ABIDJAN, 27 mars 2020 – 21H58 GMT [ALERTE INFO]- La direction générale du village des technologies de l’information et de la biotechnologie (VITIB), zone à régime économique et spécial de Grand-Bassam (41 kilomètres d’Abidjan), a annoncé vendredi héberger, deux entreprises ayant « la capacité de produire en un temps record la Chloroquine », considéré comme probable traitement du Coronavirus par plusieurs pays.

« A ce jour, trois projets d’entreprises pharmaceutiques ont vu le jour sur nos terrains dont une usine en construction et deux fonctionnelles (Pharmanovo et Africure) capables, à elles toutes seules de produire en un temps record le fameux couple Chloroquine-Azithromycin (un million de comprimés à 250 et 500 milligrammes pour le second) », indique une note.

Le VITIB qui indique que les « matières nécessaires à la production de ces médicaments sont présentement stockées à Grand-Bassam, (précise que) ces entreprises qui ont introduit depuis quelques mois une demande de certification de leurs nouvelles installations sont prêtes à venir en appui à la lutte contre le Covid-19, pourvu que l’Etat leur donne l’autorisation ».

Cette autorisation se fera à travers l’autorité de régulation pharmaceutique ivoirienne, vers laquelle les « regards sont désormais tournés ».

Il souhaite donc une « intelligente collaboration entre le gouvernement ivoirien et ces entreprises afin de trouver une solution ardemment ivoiro-ivoirienne à la pandémie du coronavirus qui frappe notre pays, sécurisant ainsi pas moins de 300 emplois ».

La Côte d’Ivoire ne « produisant que 10% de ses besoins en médicaments, le directeur général du village des technologies de l’information et de la biotechnologie, Philippe Pango a réservé en 2015, 30 hectares de terrain afin d’y créer le premier hub pharmaceutique dans la sous-région avec des médicaments à des prix de qualité à des prix abordables », indique la note.

Côte d’Ivoire a passé la barre de 100 cas enregistrant à ce jour à 101 cas confirmés de maladie à coronavirus ont été enregistrés dont trois guéris.

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a touché plus de 566.000 personnes et causé la mort de plus 25.423 autres, dans le monde.

DAB