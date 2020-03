Covid-19: Le bilan passe de 96 à 101 cas

ABIDJAN, 27 mars 2020 – 20H55 GMT [ALERTE INFO]- Le bilan de la maladie à coronavirus (covid-19) en Côte d’Ivoire est passé de 96 à 101 cas vendredi dont trois guéris, soit cinq nouvelles personnes contaminées enregistrées en une journée, a annoncé le ministère de la Santé, dans une note.

« Ce vendredi 27 Mars 2020, le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré cinq nouveaux cas d’infection à covid-19, portant à 101 le nombre total de cas confirmés dont trois guéris », peut-on lire dans la note.

Rappelant qu’aucun décès lié au covid-19 n’a été enregistré à ce jour, le ministère a assuré que « tous ces cas confirmés sont des formes simples et leur prise en charge se fait au niveau du Service des maladies infectieuses et tropicales » du CHU de Treichville (sud d’Abidjan).

Jeudi, ce sont 16 cas positifs de « forme légère » qui ont été notifiés, portant à 71 le nombre de personnes contaminées depuis dimanche.

Selon une étude prospective du gouvernement ivoirien, le covid-19 pourrait atteindre « un pic épidémique estimé à 8.000 cas » en avril, sur la base de l' »hypothèse d’une incidence cumulée attendue de 30 cas pour 100.000 habitants ».

Lundi, au lendemain de la fermeture de toutes les frontières du pays, le chef de l’Etat Alassane Ouattara a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national et annoncé huit mesures additionnelles dont l’instauration d’un couvre-feu de 21 h à 5 H00 (GMT et locale) et le « confinement progressif des populations par aire géographique ».

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a touché près de 570.000 personnes et causé la mort de plus 25.000 autres dans le monde, dont 9.134 en Italie.

MYA