Covid-19 : 16 nouveaux cas portant à 96 le nombre de malades en Côte d’Ivoire

Abidjan, 27 mars 2020 -[ALERTE INFO]-« Sept nouveaux cas confirmés « de maladie à coronavirus ont été enregistrés portant le nombre de contaminés à 96 dont trois guéris », a annoncé jeudi, le ministre ivoirien de la Santé, Eugène Aka Aouélé, face à la presse.

« Seize nouveaux cas ont été confirmés jeudi, portant à 96 le nombre (total de contaminés) dont trois guéris, a annoncé M. Aouélé, (assurant que) tous les cas enregistrés relève de la forme légère ».

Tout en rassurant les populations sur les moyens, notamment financiers mobilisés par l’Etat de Côte d’Ivoire (plus de 95 milliards de FCFA) pour le plan de riposte à la maladie à Coronavirus, il a précisé que « tout est mis en œuvre pour retrouver les proches et contacts des personnes contaminées afin de les tester ».

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a déclaré lundi l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national, afin de renforcer les dispositions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (covid-19).

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a touché à la date du 25 mars plus de 430.000 personnes et causé la mort de plus 19.600 autres dans le monde.

DAB