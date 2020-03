Covid-19 : Le VITIB « instaure le télétravail pour minimiser tout risque de contamination » (officiel)

Abidjan, 26 mars 2020 -[ALERTE INFO]- La direction générale du village des technologies de l’information et de la biotechnologie (VITIB), zone à régime économique et spécial de Grand-Bassam (41 kilomètres d’Abidjan), informe ses partenaires qu’elle a « instauré un système de télétravail afin de minimiser tout risque de contamination du personnel, tout en assurant la continuité du fonctionnement de l’entreprise », dans le cadre la lutte contre la propagation du Covid-19.

« Certains services travaillant à minima, la direction du VITIB prie ses partenaires de bien vouloir privilégier les échanges électroniques, notamment via la boîte info@vitib.ci, (précisant) qu’une permanence est assurée à son siège à Grand- Bassam les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures, sous réserve du respect des instructions sanitaires du gouvernement », indique un communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le ministère ivoirien l’Economie numérique a invité mardi « tous les chefs d’entreprises des administrations publiques et privées à opter pour les solutions de télétravail pour décongestionner les bureaux et autres lieux de services ».

En Côte d’Ivoire, sept nouveaux cas ont été confirmés mercredi, portant à 80 le nombre total de contaminés, dont trois guéris.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a déclaré lundi l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national, afin de renforcer les dispositions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (covid-19).

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a touché à la date du 25 mars plus de 400.000 personnes et causé la mort de plus 18.000 autres dans le monde.

DAB