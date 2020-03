Covid-19 : « 7 nouveaux cas confirmés » portent le nombre de contaminés à 80 (Officiel)

Abidjan, 26 mars 2020 -[ALERTE INFO]- « Sept nouveaux cas confirmés » de maladie à coronavirus ont été enregistrés portant le nombre de contaminés à 80 dont trois guéris », a annoncé mercredi, le ministre ivoirien de la Santé, Eugène Aka Aouélé à la télévision nationale.

« Sept nouveaux cas ont été confirmés mercredi, portant à 80 le nombre (total de contaminés) dont trois guéris, a annoncé M. Aouélé, (assurant que) l’état de santé de ces patients ne suscite pas d’inquiétude ».

Il a « attiré l’attention des populations sur le strict respect des mesures sanitaires et d’hygiène ainsi que celles prises par le gouvernement ».

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a déclaré lundi l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national, afin de renforcer les dispositions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (covid-19).

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a touché à la date du 25 mars plus de 430.000 personnes et causé la mort de plus 19.600 autres dans le monde.

DAB