Menace Covid-19 : Les Etats-Unis rapatrient leurs ressortissants du Burkina Faso

OUAGADOUGOU, 25 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Les Etats-Unis d’Amérique (USA) décident du « rapatriement » de leurs ressortissants vivant au Burkina, en raison de l’évolution de la pandémie du coronavirus dont le pays a enregistré au 23 mars 114 malades et quatre décès, a annoncé mercredi l’Ambassade des USA à Ouagadougou, dans une note.

« Avec la suspension du service aérien commercial, l’ambassade des États-Unis à Ouagadougou a organisé un vol de rapatriement vers les États-Unis dont le départ de Ouagadougou est prévu ce mercredi soir à destination de Washington DC Dulles », indique le communiqué.

« Les citoyens américains qui doivent partir sur ce vol devraient avoir reçu plusieurs e-mails de l’ambassade et devraient finaliser les préparatifs de départ, poursuit la note, invitant les personnes désireuses prendre part au vol à contacter l’ambassade avant midi ».

Depuis l’annonce des premiers cas au Burkina Faso le 9 mars, les autorités ont multiplié les mesures restrictives visant à briser la chaîne de contamination du Covid-19, notamment, un couvre-feu de 19 H 00 à 5 H 00 (GMT et locale), la fermeture des écoles, bars et restaurants. La fermeture également des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires, la limitation des trafics interurbains.

JLI