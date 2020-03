Covid-19 : « 32 nouveaux cas confirmés » au Burkina Faso, portant à un total de 146 (Cellule de riposte)

OUAGADOUGOU, 25 mars 2020 – 19H47 GMT [ALERTE INFO]- La Cellule de riposte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso a annoncé mercredi soir que le pays a enregistré « 32 nouveaux cas confirmés » du Cocid-19, portant le nombre de malades à un total de 146 personnes et 10 guérisons au 24 mars 2020, dans une note.

Selon la cellule de riposte parmi les 32 nouveaux cas confirmés, « 31 émanent du foyer de la region du Centre à Ouagadougou et un cas à Dédougou (Mouhoun) », pour un total de 146 personnes infectées au Burkina Faso avec « trois nouvelles guérisons », portant à 10 les rescapés.

Survenue fin décembre 2019 à Wuhan, en Chine, la pneumonie à Coronavirus (Covid-19), qui est passée du stade d’épidémie à celui de « pandémie » le 11 mars, a touché plus de 430.000 personnes et causé la mort de plus 19.600 autres dans le monde à la date du 25 mars 2020.

Le Burkina Faso est le 3e pays africain sur 43, le plus touché par la pandémie, après l’Egypte et l’Afrique du Sud. Ses voisins la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Benin, le Niger et le Mali qui a enregistré ses deux premiers cas ce 25 mars, sont respectivement touchés par la pandémie.

DNG