Le PM ivoirien se met en quarantaine après un contact avec une personne déclarée positive au COVID -19

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire) – Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé mardi qu’il s’est auto-confiné après avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la maladie à Coronavirus ( COVID-19).

« J’ai été récemment en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive au COVID-19. En conséquence et conformément aux mesures de précaution en vigueur, j’ai décidé de me mettre en auto-confinement bien que ne présentant aucun symptôme», a annoncé le chef du gouvernement ivoirien sur sa page officielle Facebook et dans un communiqué signé par son directeur de cabinet Koffi Ahoutou.

Poursuivant, il a lancé un appel à l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire à respecter les mesures arrêtées par le gouvernement.

Lundi soir, dans une adresse solennelle à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a décrété l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national avec plusieurs mesures dont l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 05h du matin à compter de ce mardi.

Avant ces mesures annoncées par M. Ouattara, le gouvernement ivoirien qui a fermé toutes les frontières du pays, avait annoncé treize mesures complémentaires en vue de lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays. En Côte d’Ivoire, 25 cas de maladie à coronavirus ont été confirmés par les autorités sanitaires. A ce jour, cette pandémie a fait près de 15 000 morts dans le monde et plus de 380 000 cas d’infection.

LB/ls/APA