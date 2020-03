Covid-19 : Gon en « auto-confinement » pour avoir « été en contact avec une personne déclarée positive »

Abidjan, 24 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé mardi son « auto-confinement » pour avoir « été récemment en contact avec une personne déclarée positive » à la maladie à coronavirus (Covid-19).

« J’ai été récemment en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive au Covid-19. En conséquence, et conformément aux mesures de précaution en vigueur, j’ai décidé de me mettre en auto-confinement, bien que ne présentant aucun symptôme », a fait savoir M. Gon, sur sa page Facebook.

Il a appelé « l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire à respecter les mesures arrêtées par le gouvernement ».

Du « 11 au 22 mars 2020, 25 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés en Côte d’Ivoire ».

Lundi, le président Alassane Ouattara a jugé « ce bilan trop élevé au regard des mesures prises » et décidé de « renforcer les dispositions déjà en vigueur ».

M. Ouattara a déclaré « l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national » et instauré « un couvre-feu de 21 h à 5 H00 (GMT et locale), à compter » de mardi.

Il a aussi annoncé la fermeture des maquis et restaurants, l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et les villes de l’intérieur du pays.

Apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le coronavirus a causé la mort de « près de 15.000 décès » dans le monde.

EFI