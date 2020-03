Covid 19: ADO condamne les actes d’indiscipline des opérations de mise en quarantaine, à l’INJS

Abidjan, 23 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le président ivoirien Alassane Ouattara a condamné lundi à Abidjan « les actes d’indiscipline et les cas d’exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine, à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19, dans une déclaration.

« Je voudrais condamner les actes d’indiscipline et les cas d’exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine, à l’INJS, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire », a dit M. Ouattara.

Réaffirmant que « nous sommes tous égaux devant la loi et la maladie, il a ajouté par conséquent, qu’il « n’acceptera pas que cela se produise à nouveau ».

Le président ivoirien a terminé en exhortant « toutes les forces vives de la nation notamment les chefs traditionnels, les guides religieux, les artistes et les sportifs à être unis face à cette maladie en se joignant au gouvernement pour l’information et la sensibilisation (des) populations ».

Des personnalités politiques, sportives et du monde du show biz comme le chanteur Asalfo du groupe Magic System, le footballeur Max Alain Gradel, l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football Jacques Anoma et le directeur exécutif du parti présidentiel Adama Bictogo, avaient été citées parmi les personnes qui s’étaient soustraites à la mesure de mise en quarantaine.

La Côte d’Ivoire a enregistré 25 cas positifs de personnes atteinte de la maladie à coronavirus dont trois guéris.

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a causé la mort de plus de 15.000 personnes dans le monde dont environ 5.500 en Italie.

DAB