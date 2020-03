Ouattara dénonce un “manque de discipline’’ dans la lutte contre la pandémie en Côte d’Ivoire

ABIDJAN, 23 mars 2020 – 21H28 GMT [ALERTE INFO]- Le président ivoirien Alassane Ouattara a dénoncé lundi soir un “manque de discipline’’ de certains de ses compatriotes dans le respect des mesures de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire, dans un discours retransmis par la télévision publique RTI.

“Dans cette lutte que nous menons contre la propagation du COVID-19, notre principal ennemi sera l’indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres’’, a déclaré M. Ouattara, dans son discours.

“Je voudrais, à cet égard, condamner les actes d’indiscipline et les cas d’exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine’’, a-t-il poursuivi, en évoquant l’incident de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), où des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire ivoirien, avaient refusé d’être mis en quarantaine.

L’affaire avait fait grand bruit. Des personnalités politiques, sportives et du monde du show biz comme le chanteur Asalfo du groupe Magic System, le footballeur Max Alain Gradel, l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football Jacques Anoma et le directeur exécutif du parti présidentiel Adama Bictogo, avaient été citées parmi les personnes qui s’étaient soustraites à la mesure de mise en quarantaine.

“Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par conséquent, je n’accepterai pas que cela se produise à nouveau’’, a averti le chef de l’Etat.

Pour lui, “c’est ensemble, dans l’union, la solidarité et la discipline que’’ la Côte d’Ivoire, où 25 cas confirmés sont dénombrés, sortira de “cette crise sanitaire’’.

M. Ouattara a annoncé une série de mesures pour renforcer la lutte contre la propagation de la pandémie, notamment l’instauration d’un état-d’urgence sanitaire et d’un couvre-feu.

“J’ai aussi instruit le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations’’, a-t-il indiqué.

Serge Alain KOFFI