Covid-19 : Un cinquième membre du gouvernement testé positif

OUAGADOUGOU, 23 mars 2020 – 19H24 GMT [ALERTE INFO]- Le ministre burkinabè du Commerce, « Harouna Kaboré a été testé positif lundi à la maladie à coronavirus (Covid-19) » qui a fait quatre morts et 99 cas confirmés au Burkina, a indiqué la direction de communication dudit ministère, dans une note.

« Dès l’annonce officielle du statut de personnes atteintes par la maladie du COVID-19 et qu’il a eu à fréquenter ces derniers temps, Harouna KABORE s’est auto-confiné. Les résultats de dépistage qu’il vient de recevoir ce lundi le déclare également contaminé », mentionne la note.

La note précise que « M. Kaboré poursuit donc son auto-confinement à son domicile quoique ne présentant aucun symptôme ».

Le ministre a invité par conséquent, tous ses collaborateurs ainsi que toutes les personnes ayant été en contact avec lui, de « bien vouloir se signaler auprès des services compétents » pour leur test.

« Aussi, le ministre rassure tous les usagers du service public, qu’avec ses collaborateurs et par anticipation, la chaîne de travail à été réorganisée pour l’adapter à la situation de crise, afin d’assurer une continuité efficace et efficiente du service public dans le domaine du commerce, de l’industrie et de l’artisanat », conclut le communiqué.

Cette annonce fait suite à celle de quatre autres membres du gouvernement également testés positifs dont le ministre des Affaires Etrangères, Alpha Barry.

