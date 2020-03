Covid-19 : Ouattara déclare l’état d’urgence

ABIDJAN, 23 mars 2020 – 21H21 GMT [ALERTE INFO]- Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a déclaré lundi à Abidjan l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national, afin de renforcer les dispositions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (covid-19) dont 25 cas ont été enregistrés en Côte d’Ivoire, dans une adresse à la nation.

« Face à la progression de la pandémie dans notre pays, (…) je déclare l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national », a dit M. Ouattara, avant d’annoncer huit « mesures additionnelles » pour « renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité ».

Ainsi, un « couvre-feu de 21h (GMT et heure locale) à 5h du matin, à compter du mardi » a été instauré, de même que le « confinement progressif des populations par aire géographique, en fonction de l’évolution de la pandémie ».

Il a également évoqué « la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays », puis le « renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l’ensemble du territoire national ».

Des couloirs humanitaires seront par ailleurs ouverts « pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d’assistance », a poursuivi Alassane Ouattara, avant d’ajouter qu’un « centre d’appels dédié au Covid-19 et un système d’alerte et de suivi » seront mis en place.

Tous les maquis (bistrots) et restaurants seront également fermés à partir de minuit, après la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle.

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a causé la mort de plus de 15.000 personnes dans le monde dont environ 5.500 en Italie.

