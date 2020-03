Covid-19 : Ouattara annonce « un plan de riposte de 95,8 milliards FCFA »

ABIDJAN, 23 mars 2020 – 21H20 GMT [ALERTE INFO]- Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lundi « un plan de riposte national, de 95, 8 milliards FCFA qui vise à briser la chaîne de transmission » de la maladie à coronavirus (covid-19) en Côte d’Ivoire et « garantir la meilleure prise en charge des malades », dans un discours à la nation.

« Nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national, d’un montant de 95, 880 milliards de FCFA, qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, garantir la meilleure prise en charge des malades, isoler et suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades », a déclaré M. Ouattara

« Ce plan permettra aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l’abri de la contamination », a-t-il ajouté.

Du « 11 au 22 mars 2020, 25 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés en Côte d’Ivoire », a rappelé le président.

Alassane Ouattara qui a jugé « ce bilan trop élevé au regard des mesures prises », a décidé de « renforcer les dispositions déjà en vigueur ».

M. Ouattara a déclaré « l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national » et instauré « un couvre-feu de 21 h à 5 H00 (GMT et locale), à compter » de mardi.

Il a aussi annoncé la fermeture des maquis et restaurants, l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et les villes de l’intérieur du pays.

Apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le coronavirus a causé la mort de « près de 15.000 décès » dans le monde.