Covid-19 : Fermeture de tous les maquis et bars dès 18h « jusqu’à nouvel ordre » (Officiel)

Abidjan, 23 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, a annoncé lundi la fermeture de tous les maquis (bistrots) et bars de la Côte d’Ivoire dès « 18h00 (GMT et heure locale) jusqu’à nouvel ordre », suite au « non-respect » des mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, dans un communiqué.

« Le ministre du Tourisme et des loisirs décide de la fermeture de tous les maquis et bars sur toute l’étendue du territoire national » dès « ce jour à compter de 18h00 jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire dans la note de M. Fofana, déplorant « l’incivisme constaté et (le) non-respect par de nombreux établissements de tourisme des mesures édictées par le Conseil national de sécurité pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus covid-19 ».

Après avoir évoqué le « danger auquel sont exposés les tenanciers de maquis, bars et leurs clients » dans ce contexte, il a mis en garde contre le non-respect de cette décision, « passible de sanctions prévues par le code pénal ».

La Côte d’Ivoire a enregistré 25 cas positifs de maladie à coronavirus dont 3 guéris.

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie a causé la mort de plus de 15.000 personnes dans le monde dont environ 5.500 en Italie.

MYA