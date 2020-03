Le Covid-19 pousse des Abidjanais à vider les supermarchés (REPORTAGE)

ABIDJAN, 22 mars 2020 – 11H00 GMT [ALERTE INFO]- Peu après l’annonce des mesures gouvernementales pour limiter la propagation du nouveau coronavirus en Côte d’Ivoire, des Abidjanais ont pris d’assaut les grandes surfaces pour s’approvisionner en produits de premières nécessité, en vue de parer à toute éventualité.

« Je suis venue prendre deux sacs de riz, des pâtes alimentaires, aussi des conserves parce qu’après les mesures drastiques prises par le gouvernement, nous ignorons comment cette histoire de coronavirus va se terminer », confie Murielle Kouadio, poussant son chariot dans un supermarché à Cocody (commune huppée d’Abidjan).

Lundi soir, après un conseil national de sécurité, le gouvernement ivoirien avait pris des mesures drastiques pour éviter la propagation du coronavirus. Au nombre de ces mesures figure la fermeture des écoles pour 30 jours, après plusieurs cas signalés dans la capitale économique.

Six jours plus tard, dans la matinée de samedi, les employés de Socoprix, bondé de monde, semblent débordés par les orientations et conseils qu’ils donnent à des clients. « Madame, je vous conseillerai de prendre la nouvelle plaquette de ces œufs qui sont plus frais », conseille Clarisse Koffi à une cliente hésitante devant le rayon des œufs.

« Nous sommes très débordés depuis lundi, après la déclaration du gouvernement, tout le monde veut s’approvisionner parce qu’ils ont peur de la vitesse de propagation de la maladie », explique Clarisse, la vingtaine.

Assisté par sa fille, Marius Kouakou pousse deux chariots remplis de produits alimentaires, tout anxieux il partage « la peur » qui l’anime.

« Les écoles sont fermées, les frontières également, je suis venu prendre le nécessaire parce que le gouvernement peut décider de fermer les supermarchés également à tout moment, donc il vaut mieux se préparer », affirme M. Kouakou

Ce fonctionnaire estime que « c’est la bonne décision de remplir ce grenier, car les Ivoiriens ont toujours en mémoire la crise post-électorale, le coronavirus est une petite crise ».

A Marcory, au sud d’Abidjan, une dizaine de personnes munis de leurs chariots se tenaient en file indienne le temps d’accéder à l’intérieur du supermarché.

« C’est normal que nous ayons peur parce que personne n’arrive à savoir à quel moment cette pandémie va finir et peut être que nous allons passer au confinement comme en Europe », soutient dame Aka Suzie.

Dans les espaces parcourus, les rayons les plus prisés sont ceux réservés aux pâtes alimentaires, riz, à l’huile, aux conserves etc.

Avec « cette histoire de coronavirus là, on ne sait jamais, je préfère prendre toutes les dispositions », indique Mme Aka.

Un responsable de supermarché confirme: « il y a de fortes demandes dans ces rayons, heureusement, nous avons un bon stock dans nos magasins, mais les populations ont peur. »

Awa Traoré, une autre cliente confesse qu’elle a « vraiment peur de cette maladie et qu’il faut faire beaucoup de provisions ».

« J’étais dans trois supermarchés, mais je n’ai pas pu rentrer tellement il y avait du monde, donc je suis venue ici, c’est vrai qu’ils y a du monde mais ça va », ajoute Mme Traoré.

Dans des grandes surfaces la mesure gouvernementale interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes, ne semble pas être appliquée en raison de l’affluence.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant une bousculade pour accéder à un supermarché ont été publiées.

Au 22 mars, le Côte d’Ivoire comptait 17 cas confirmés au COVID-19, selon les autorités qui ont annoncé la guérison du premier sujet atteint.

