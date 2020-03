COVID-19 : Le Burkina enregistre deux nouveaux décès et cinq guérisons

OUAGADOUGOU, 21 mars 2020 – 13H07 GMT [ALERTE INFO]- La cellule de riposte contre le coronavirus (COVID-19) au Burkina, a annoncé samedi qu’à la date du 20 mars le pays a enregistré « 24 nouveaux cas confirmés », portant à 64 le nombre de contaminés, « trois décès et cinq guérisons », dans une note.

« On a enregistré 24 nouveaux cas confirmés dont 19 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso, 2 à Boromo et 1 à Dédougou. Une patiente guérie et deux décès, portant à 3 le nombre de décès depuis le début de l’épidémie le lundi 9 mars », a rapporté la cellule.

Boromo et Dédougou ont enregistré leur premiers cas avec respectivement 2 et 1 cas dans chaque ville.

Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie du COVID-19 a causé la mort de plus de 11.000 personnes.

