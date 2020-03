Covid-19 : Le bilan passe de 14 à 17 cas en une journée

ABIDJAN, 21 mars 2020 – 20H40 GMT [ALERTE INFO]- Le bilan de la maladie à coronavirus (covid-19) en Côte d’Ivoire est passé de 14 à 17 cas samedi, soit trois contaminés de plus en une journée, a annoncé le directeur général de la Santé, Mamadou Samba, au journal télévisé de la principale chaine de la télévision nationale.

« Nous sommes à 17 cas confirmés, 16 qui sont en bonne santé et un guéri. Nous avons eu trois nouveaux cas durant cette soirée », a dit le professeur Samba, ajoutant que d’autres cas de contamination risquent d’ »apparaitre de plus en plus » vu l’évolution de la pandémie.

Il a souligné que le gouvernement pourrait « prendre de nouvelles mesures pour contraindre » les populations à « respecter » celles qui ont déjà été prises, en vue de remédier aux actes d’ »incivisme ».

Vendredi, le gouvernement a décidé de fermer les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d’Ivoire « à tout trafic de personnes à compter du dimanche 22 mars 2020 à minuit » et ce, « pour une période indéterminée », après l’annonce de cinq nouveaux cas dont l’état est jugé « stable ».

Apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le coronavirus a causé la mort de plus de 11.000 personnes dans le monde dont près de 5.000 en Italie.

MYA