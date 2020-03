Covid-19 : Fermeture de toutes les frontières à tout mouvement humain dès dimanche à minuit (Officiel)

ABIDJAN, 21 mars 2020 – 07H29 GMT [ALERTE INFO]- Le gouvernement ivoirien a annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d’Ivoire à tout mouvement humain dès dimanche à minuit « pour une période non déterminée », afin d’accentuer la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, dans un communiqué publié vendredi soir et signé des ministres de la Défense et de la Sécurité.

« Après évaluation de l’évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d’Ivoire à tout trafic de personnes, à compter du dimanche 22 mars 2020 à minuit », indique la note des ministres Hamed Bakayoko (Défense) et Vagondo Diomandé (Sécurité),

En ce qui concerne les marchandises, leurs trafics « sont autorisés, sous réserve de contrôles sanitaires réalisés par les autorités compétentes », ont-ils précisé, assurant que « des couloirs humanitaires ainsi que de sécurité seront ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie ».

Le ministre de la Santé, Aka Aouélé, a annoncé vendredi cinq nouveaux cas positifs détectés, portant le nombre de contaminés à 14 dont un guéri en Côte d’Ivoire.

Apparu en décembre 2019 à Wuhan en Chine, le covid-19 a causé la mort de plus de 10.000 personnes dans le monde.

MYA