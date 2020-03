Ouattara nomme des ministres intérimaires aux Affaires étrangères et à la Culture

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire)- Le président ivoirien Alassane Ouattara a signé vendredi deux décrets portant intérim du ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Culture et de la Francophonie, a appris APA de source officielle.

« M. Ally Coulibaly, ministre de l’Intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre des Affaires étrangères… Mme Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation de l’administration et de l’innovation du service public, exerce, à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie », rapporte un communiqué de la présidence ivoirienne.

C’est le 04 mars dernier, que le gouvernement ivoirien a annoncé, au terme d’un Conseil des ministres, la nomination de M. Maurice Kouakou Bandaman, anciennement ministre de la Culture et de la Francophonie au poste d’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France.

Jeudi, dans une note d’information diffusée sur les réseaux sociaux, M. Marcel Amon-Tanoh, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé lui-même sa démission du gouvernement du premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

