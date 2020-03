Les cas confirmés positifs au Coronavirus passent de 9 à 14 en Côte d’Ivoire (Officiel)

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire)- Cinq nouveaux cas ont été confirmés positifs au Coronavirus en Côte d’Ivoire portant le nombre de malades à quatorze dont un guéri, a annoncé vendredi Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique dans un communiqué transmis à APA.

Ces cinq nouveaux malades sont tous des cas importés. Il s’agit d’un homme de nationalité française âgé de 36 ans résidant à Marcory Résidentiel qui a effectué un séjour en France, une dame de 36 ans de nationalité française résidant à Marcory Résidentiel qui a voyagé avec son époux en France, une dame ivoirienne âgée de 40 ans résidant à Yaou Sous-préfecture de Bonoua qui a présenté une toux à son retour d’un voyage en France, un homme de nationalité libanaise âgé de 38 ans ayant voyagé en France et un homme de nationalité libanaise âgé de 49 ans qui a effectué un voyage au Liban d’où il est revenu le 05 mars 2020.

« Tous ces patients testés positifs au COVID 19 sont dans un état stable. La recherche de tous leurs contacts est en cours », a assuré M. Aouélé. Poursuivant, il a fait savoir que depuis le communiqué du Conseil national de sécurité, le point des voyageurs ivoiriens ou non ivoiriens résidents permanents en provenance des pays ayant plus de 100 cas est de 1213.

Le ministre de la santé a conclu en exhortant les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier, le lavage régulier des mains, éviter les grands rassemblements et limiter les mouvements inutiles.

Lundi dernier, les autorités ivoiriennes ont pris 13 mesures complémentaires dont la fermeture des écoles pour un mois en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. A ce jour, dans le monde, la maladie à coronavirus a tué plus de 9000 personnes et fait plus de 230 000 cas d’infection.

LB/ls/APA