Gouvernement : Ally Coulibaly et Raymonde Goudou remplacent à titre intérimaire Amon Tanoh et Bandaman

ABIDJAN, 20 mars 2020 – 18H29 GMT [ALERTE INFO]- Le président ivoirien Alassane Ouattara a choisi vendredi le ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur Ally Coulibaly et sa collègue de la Modernisation de l’Administration Raymonde Goudou pour assurer l’intérim respectivement au ministère des Affaires étrangères et au portefeuille de la Culture, dans un communiqué.

Alassane Ouattara “a procédé, ce vendredi 20 mars 2020, à la signature de deux décrets portant intérim au Ministère des Affaires Etrangères et au Ministère de la Culture’’, indique le communiqué, signé du secrétaire général de la présidence Patrick Achi.

Ally Coulibaly, “exerce, à titre intérimaire, les fonctions de Ministre des Affaires Etrangères’’, après la démission jeudi du titulaire à ce poste Marcel Amon Tanoh, poursuit le texte.

L’autre poste de ministre de la Culture, vacant depuis la nomination de Maurice Bandaman comme ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, sera occupé également à titre intérimaire par Raymonde Goudou Coffie.

SKO