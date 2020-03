Le Burkina Faso passe à « 33 cas confirmés » (Cellule de riposte)

OUAGADOUGOU, 19 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le coordonnateur national de réponse à la pandémie du COVID-19, Pr Martial Ouedraogo a annoncé jeudi à Ouagadougou que « le Burkina Faso est passé à 33 cas confirmés », faisant le point quotidien de la maladie, lors d’une conférence de presse de la Cellule de riposte.

« A la date du 19 mars, le Burkina a enregistré 6 nouveaux cas confirmés, portant le nombre de malades à 33, soit 18 hommes et 15 femmes », a révélé Pr Ouedraogo au cours de cette conférence tenue au Service d’information du gouvernement (SIG).

Selon Martial Ouedraogo, les 33 cas sont repartis comme suit: « 31 cas à Ouagadougou, 1 à Bobo-Dioulasso et 1 à Houndé, issus de trois types de foyers de contamination. Il s’agit du foyer initial de Ouagadougou (le couple infecté dès le départ), celui de Houndé et le foyer diplomatique de Bobo-Dioulasso ».

Le Burkina Faso, 3e pays africain le plus touché après l’Egypte et l’Afrique du sud, a enregistré son 1er cas de décès mercredi, avait annoncé le Pr Martial Ouedraogo.

Apparue fin décembre 2019 à Wuhan, en Chine, la pneumonie à Coronavirus (COVID-19), qui est passée du stade d’épidémie à celui de « pandémie » le 11 mars, a touché plus de 180.000 personnes et causé la mort de plus de 8.000 autres dans le monde à ce jour.

JLI