Coronavirus : Eglises, écoles fermées, le Covid-19 suscite une avalanche de mesures (PAPIER D’ANGLE)

Abidjan, 19 mars 2020 – [ALERTE INFO]- La pandémie de Covid-19 continue de susciter une avalanche de mesures en Côte d’Ivoire, après les décisions du gouvernement pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus.

Les réactions ne sont pas faites attendre après la décision lundi du gouvernement de fermer les établissements scolaires et supérieurs et lieux de spectacle, d’interdire les rassemblements de plus de 50 personnes et de suspendre de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux entre autres.

Instituts, centres de formation confessionnels fermés

Les séminaristes Catholiques, étudiants des campus de formation théologique et pastorale de l’institut des l’église évangélique des assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire ont été priés de rentrer en famille après la décision de leurs différentes hiérarchies.

Mardi, les responsables des Assemblées de Dieu ont pris la décision de fermer les quatre campus de formation théologique et pastorale de l’institut à la suite des évêques Catholiques qui ont également annoncé dans la matinée, la fermeture des séminaires pour une période de 30 jours.

L’ambassade de France en Côte d’Ivoire a de son côté fermé l’institut français.

« La conscience sanitaire est faible, beaucoup de personnes ne croient pas en l’existence de la maladie », analyse un sociologue Dr Sehi Bi qui pense que le gouvernement « doit aller plus loin en sensibilisant la population pour un changement de comportement ».

L’enseignant-chercheur appelle le gouvernement à « veiller à l’application des mesures, œuvrer pour la qualité et disponibilité des gels hydro-alcooliques à des coûts maîtrisés ».

Lieux de culte fermés, spectacles annulés

En Côte d’Ivoire, la décision des responsables religieux de fermer églises et mosquées est inédite

Les églises ont suspendu leurs messes et cultes et les musulmans privés de leurs prières quotidiennes dans les mosquées pendant deux semaines.

« L’Islam n’est pas contre » les mesures du gouvernement, « on peut sensibiliser les fidèles à adorer Dieu chez eux », soutient l’Imam Bamba Tena.

A l’église Catholique, la décision des évêques a suscité l’émoi des fidèles.

Les évêques ont demandé que le chemin de croix se fasse « en famille ou dans les CEB (Communautés ecclésiales de base) avec un nombre n’excédant pas 50 personnes », et suspendu les pèlerinages du temps de carême.

Les messes des dimanches et en semaine avec le peuple ont été suspendues pour deux semaines.

« C’est la première fois que l’église dans les temps modernes se trouve dans cette situation et ca peut créer des interrogations. Ce n’est pas seulement en se rassemblant dans les églises en grand nombre qu’on exprime la foi, mais c’est surtout en ayant confiance en Dieu », exhorte le père Ernest Kouacou.

« A Partir du moment où on ne peut se rassembler pour rendre un culte à Dieu, cela ne doit pas empêcher la foi de s’exprimer personnellement ou en petit groupe », ajoute t-il, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Des spectacles notamment le Festival des musiques urbaines d’Anoumabo, organisé par le groupe Magic System, des concerts dont celui de la star du Zouglou Petit Dénis ont été reportés de même que des matchs programmés dans le cadre du championnat de première division.

Surveillance renforcée à l’aéroport d’Abidjan

L’accompagnement et l’accueil des voyageurs ont été interdits jusqu’à nouvel ordre.

Les autorités ivoiriennes ont décidé de soumettre à des contrôles de routine les voyageurs en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus, arrivant à l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan,

Elles ont aussi annoncé la suspension de tous les vols aériens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés du COVID-19 à compter du vendredi à minuit.

Neuf cas confirmés

Le nombre de cas est passé à neuf mercredi avec trois nouveaux malades. Le premier cas confirmé, un Ivoirien de 45 ans qui avait séjourné en Italie a été déclaré guéri.

Au 16 mars, six cas confirmés dont des cas importés de France et deux cas secondaires à Abidjan avaient été enregistrés.



EFI