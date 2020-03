L’église des assemblées de Dieu « suspend pour 15 jours (des) activités de plus de 30 personnes »

Abidjan, 17 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le Bureau exécutif national (BEN) de l’église évangélique des assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire (EEADCI) a annoncé mardi soir la « suspension pour une période de « 15 jours des activités de plus de 30 personnes », suite aux mesures prises lundi par le Conseil national de sécurité, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus sur le territoire ivoirien.

« Les activités de masse de plus de 30 personnes notamment les cultes, les baptêmes, les veillées et les mariages sont suspendues », indique la note signée du secrétaire général Dominique Bangoret.

Les quatre campus de formation théologique et pastorale de l’institut des EEADCI ont également « été fermés mardi matin avec départ en familles des étudiants ».

La décision du BEN de l’EEADCI intervient au lendemain des mesures prises par le gouvernement ivoirien dont la fermeture des établissements préscolaires, primaires et universitaires sur toute l’étendu du territoire national à compté du mardi pour un période de 30 jours.

Outre la fermeture des établissements, les autorités ivoiriennes ont aussi décidé l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et la suspension de tous les évènements sportifs et culturels nationaux tout comme internationaux.

Les évêques Catholiques de Côte d’Ivoire ont annoncé ce même jour, la fermeture des séminaires pour « 30 jours avec départ des séminaristes en famille » et appelé les paroisses à éviter les rassemblements de plus de 50 personnes.

Six cas de personnes atteintes de la maladie à coronavirus ont été dénombrés par les autorités ivoiriennes qui ont annoncé la guérison du premier sujet détecté le 11 mars. Selon elles, « l’état de santé des autres ne suscite pas d’inquiétude ».

DAB