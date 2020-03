Le Conseil supérieur des imams annonce la fermeture des mosquées

ABIDJAN, 18 mars 2020 – 18H52 GMT [ALERTE INFO]- Le Conseil supérieur des imams de Côte d’Ivoire (COSIM) a annoncé mercredi la fermeture des mosquées dans le pays “pour toutes les prières y compris celle de vendredi pour 15 jours à compter de ce mercredi’’, en raison de la propagation de la maladie à coronavirus, dans un communiqué.

“Les mosquées, sur toute l’étendue du territoire nationale, sont fermées pour toutes les prières y compris celle du Djoumanh le vendredi pour 15 jours à compter de ce mercredi 18 mars à minuit’’, a annoncé le porte-parole du COSIM l’imam Sekou Sylla, dans une déclaration lue face à la presse.

Lundi soir, le gouvernement ivoirien avait indiqué que le nombre de cas confirmés s’élevait à six dans le pays et annoncé une batterie de mesures pour lutter contre la propagation de la maladie. Notamment, la fermeture de tous les établissements scolaires pour 30 jours et l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes pour 15 jours renouvelables à compter du 18 mars à minuit.

Le COSIM a également appelé ses fidèles au respect de ces mesures gouvernementales contre la propagation de la maladie.

