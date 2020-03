Ecobank Transnational Incorporated annonce de nouvelles nominations et des changements au sein de son Conseil d’Administration

Lomé, Togo, 17 mars 2020/ — Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison-mère du Groupe Ecobank basée à Lomé, annonce deux nouvelles nominations et des changements au sein de son Conseil d’administration.

Le Dr. Georges Agyekum Nana Donkor a été nommé administrateur non exécutif en remplacement de M. Bashir Mamman Ifo pour représenter la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) au Conseil d’administration d’ETI. Le Dr. Donkor a récemment été nommé Président de la BIDC suite au départ à la retraite de son prédécesseur, M. Bashir Ifo. Le Dr. Donkor est avocat, banquier et consultant en marketing avec plus de vingt-cinq années d’expérience à des postes de dirigeant dans des domaines tels que la finance, la gestion stratégique, le marketing, le droit, la conformité et l’administration.

Le Conseil a également annoncé la nomination de Mme Zanele Monnakgotla en tant qu’administrateur non exécutif et représentante, au Conseil d’administration de ETI, de Public Investment Corporation (PIC) de l’Afrique du Sud. Mme Monnakgotla a plus de 20 ans d’expérience dans le financement structuré et la stratégie pratiquées aussi bien dans le secteur public que dans le privé. Elle remplace le Dr Daniel Matjila, qui a démissionné du Conseil d’administration d’ETI lorsqu’il a quitté le poste de Directeur général de PIC.

M. Emmanuel Ikazoboh, Président du Conseil d’administration d’ETI, commentant les changements, a déclaré: «Nous devons tout d’abord exprimer sincèrement nos remerciements à M. Ifo et au Dr Matjila pour leur contribution au Conseil d’administration et leur dévouement infatigable à l’égard du Groupe Ecobank. Nous sommes persuadés qu’ils resteront toujours membres de la famille Ecobank. Alors que nous leur adressons officiellement nos remerciements, j’ai l’honneur d’accueillir chaleureusement le Dr. Donkor et Mme Monnakgotla dont les domaines d’expertise respectifs seront très bénéfiques au Conseil. »

Le Conseil d’administration de ETI a en outre informé que Mme Arunma Oteh, Chercheur universitaire au St. Anthony’s College et Professeur résident à la Said Business School de l’Université d’Oxford, a démissionné du Conseil pour se concentrer sur des affaires personnelles. Le Président et le Conseil d’administration remercient Mme Oteh pour sa précieuse contribution et lui adressent leurs meilleurs vœux alors qu’elle se consacre à d’autres engagements.

Distribué par APO Group pour Ecobank.