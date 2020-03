Des retards de vols annoncés après le crash d’un MI 24

Abidjan, 18 mars 2020 – 14H08 GMT [ALERTE INFO]- Des vols en escale à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan connaîtront une halte « plus longue et quelques vols des retards », après qu’un hélicoptère Mi 24 s’est écrasé mercredi matin « au décollage », a indiqué le directeur général de la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) Jean-Louis Moulot.

« Des vols en escale à Abidjan connaîtront une escale plus longue et quelques vols des retards », a indiqué M. Moulot, invitant les usagers à prendre attache avec les compagnies aériennes pour connaître les nouvelles dispositions relatives à leur voyage, à la RTI, la télévision publique.

Mercredi, un hélicoptère Mi 24 s’est écrasé à l’aéroport d’Abidjan, faisant trois blessés, selon un bilan de sources sécuritaires à ALERTE INFO.

« Le trafic aérien a été momentanément suspendu » à l’aéroport, a-t-il expliqué, assurant que « tous les moyens sont mis en œuvre en vue d’une reprise rapide du trafic dans la journée ».

Il a évoqué un « incident sans grande gravité » qui n’a fait « aucun mort ».

EFI