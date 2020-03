COVID-19 : les temples méthodistes fermés pour 15 jours » (président)

Abidjan, 18 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le président de l’Eglise méthodiste unie de Côte d’Ivoire (EMUCI), bishop Benjamin Boni, a annoncé mardi soir « la fermeture des temples et autres lieux de culte sur l’étendue du territoire » ivoirien pour une période de « 15 jours » à la suite des mesures prises par le gouvernement, pour lutter contre la propagation du Coronavirus dans le pays, dans une note.

Bishop Boni « invite tous les fidèles à se conformer pour une période de 15 jours renouvelables à la « fermeture des temples et autres lieux de culte de l’EMUCI », sur toute l’étendue du territoire national, à la suspension de toutes les activités et rencontres des structures de la conférence, des districts (ainsi que) des églises locales. »

Dans la note, il a annonce également la suspension des « activités des classes méthodistes, des veillées de prières et d’autres programmes religieux, des cérémonies de bénédiction nuptiale. »

La décision de l’Église méthodiste survient peu après les mesures prises par le gouvernement ivoirien dont la fermeture des établissements préscolaires, primaires et universitaires sur toute l’étendu du territoire national à compté du mardi pour une période de 30 jours.

Hormis la fermeture des établissements, les autorités ivoiriennes ont aussi décidé de l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et la suspension de tous les évènements sportifs et culturels nationaux tout comme internationaux.

Plusieurs confessions religieuses notamment l’Église catholique, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire ont adopté des mesures similaires.

En Côte d’Ivoire, six cas d’infection au Coronavirus ont été dénombrés par les autorités qui ont annoncé la (rétablissement) du premier sujet infecté.

ABL